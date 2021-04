El cantautor cubano Willy Chirino recibió las llaves de la ciudad de Miami, por parte del alcalde Francis Suárez, durante el lanzamiento de Leyendas del Exilio en el Museo de la Diáspora.

“Anoche presenté con orgullo la Llave de la Ciudad a mi amigo y Leyenda de Miami @willychirino. La música de Willy me inspiró a mí y a toda una generación de inmigrantes cubanos que vinieron aquí a encontrar esperanza y un futuro mejor #CubaLibre” publicó en Instagram Suárez.

Por su parte el cantante posteó “Gracias a nuestro alcalde Francis Suárez, a su padre el ex alcalde y ex comisionado del Condado Dade Javier Suárez, por entregarme las llaves de la ciudad”.

«Hace unos días Francis me llamó para preguntarme si las había recibido anteriormente y le dije que el primer alcalde que me las entregó fué su padre y desde entonces cada alcalde me había dado ese reconocimiento…Solo faltas tú, le dije.» continuó Willy Chirino que ha recibido varias veces las llaves de la ciudad.

En el evento que será transmitido por la televisión el primero de mayo tenía la presencia del alcalde Francis Suárez. Lena Burke y amaury Gutierrez.

Willy Chirino es uno de los cantautores más queridos en el exilio cubano quien siempre ha mantenido una actitud frontal contra la dictadura.