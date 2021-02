Francis Xavier Suárez, el alcalde de Miami y un firme defensor de Bitcoin, aparecerá en una charla en Blockchain & Booze esta noche.

El episodio, presentado por Adam Levy del estudio de riesgo blockchain y el fondo Draper Goren Holm, y transmitido en vivo desde la cuenta de Twitter de Cointelegraph, explorará el estado emergente de Miami como un centro de criptomonedas global, así como las responsabilidades de liderazgo cívico de Francis Suárez.

