“Vote por Papi por favor”, ese fue el tono cariñosamente directo que Francis Suárez dijo que hizo a los dos años en un comercial político de fines de los 70 para su padre, Xavier. En ese momento, Xavier se postulaba para un puesto en la comisión de la ciudad, y perdió. Pero seis años después se convirtió en el primer alcalde de Miami nacido en Cuba y en una figura local importante cuya carrera se extendió por cuatro décadas.

Suárez es republicano y ha perseguido una agenda abiertamente conservadora: a favor de los negocios, a favor de la tecnología, impuestos más bajos y regulación reducida, a favor de la policía y duro con el crimen. Suárez ha saltado de costa a costa y de plataforma de redes sociales ensalzando a Miami como abierta para los negocios y posicionándola como una alternativa más segura, más barata y más amigable para los negocios que San Francisco y Nueva York. En diciembre, en respuesta a un tuit sobre traer Silicon Valley a Miami, tuiteó: “¿Cómo puedo ayudar?”, Cuatro palabras que atrajeron miles de me gusta y cientos de retuits.

Una gran cantidad de empresas de tecnología e inversión, Blackstone Tech, SoftBank y la plataforma de comercio de Bitcoin FTX, han expandido su presencia en Miami, y una cantidad incalculable de empleados de tecnología se han trasladado a la ciudad en la era del trabajo remoto.

Dave Rubin, la estrella conservadora de YouTube, no pudo evitar hablar al menos tres veces durante una entrevista reciente con Suárez de que Miami está “explotando”, y Ben Shapiro, él mismo un trasplante reciente al sur de Florida, se detuvo con el propio video de Suárez. mostrar para felicitar al alcalde por su gestión. A su vez, el nombre de Suárez se ha utilizado para ocupar cargos más altos que van desde el de gobernador hasta el de vicepresidente, especulaciones que Suárez ha hecho poco para reprimir.

Su popularidad entre la intelectualidad conservadora se iguala a nivel local. Suárez ganó su primera candidatura a la alcaldía en 2017 con casi el 86% de los votos y, según los analistas políticos locales, ha logrado seguir siendo popular entre todos los distritos electorales discordantes que hacen de Miami un “polvorín electoral”. Su popularidad, y su cofre de guerra de campaña de aproximadamente $ 3 millones, hasta ahora han mantenido a todos los posibles retadores al margen, y se lo considera un favorito prohibitivo para la reelección en noviembre.

El éxito de Suárez con sus diversos distritos electorales, especialmente latinos, debería aturdir a los republicanos. Y, de hecho, es parte de un grupo cada vez mayor de candidatos conservadores que han demostrado su capacidad para captar grandes cantidades de votantes latinos, aprovechando mensajes a favor de los negocios, antisocialistas y conservadores, detalla Vanity Fair.

Sin embargo, el problema para todos es que Suárez no encaja bien con el grandilocuente partido nativista creado por Donald Trump. Suárez, hijo de inmigrantes en una ciudad de inmigrantes, ha retrocedido ante los silbidos racistas para perros empleados habitualmente por Trump y sus acólitos, y es famoso que no votó por Trump en 2016. Igualmente se ha enfrentado con otro nombre atrevido. del nuevo Partido Republicano, peleando con el gobernador de Florida Ron DeSantis por las restricciones de COVID-19 y negándose a apoyarlo contra Andrew Gillum en 2018.

Ahí radica el dilema para los republicanos. Los resultados del año anterior han impulsado la noción de que pueden tener éxito cuando se enfocan en una variedad de temas atractivos para el grupo muy grande de latinos de centro y centro derecha: apoyar a las empresas (especialmente las pequeñas empresas), reducir los impuestos y promover posturas atractivas. a católicos y evangélicos. Eso significa una oportunidad para las elecciones intermedias de 2022, pero a nivel nacional, el partido sigue obstaculizado por la presencia inminente de Trump. El índice de aprobación del expresidente entre los latinos es del 32%, según el último YouGov- Economistencuesta, bastante buena considerando el hostigamiento racial y la insurrección y todo eso, pero muy por debajo, por ejemplo, del índice de aprobación del 67% obtenido en un momento por George W. En 2020, Trump superó el 32% del voto latino, un número considerado un triunfo, pero todavía muy por debajo de lo que podría hacer el partido si le diera espacio a candidatos como Suárez.

Our country is due for a political renaissance. We can’t just sit around & wait for it. It’s up to the rising generation of leaders to make it happen. We must renew confidence in our democracy & deliver security & prosperity to America’s towns & cities. https://t.co/rBXJAdhEbK

— Mayor Francis Suarez (@FrancisSuarez) July 30, 2021