Francis Suárez busca convertir a la ciudad de Miami en la próxima capital tecnológica de Estados Unidos.

El alcalde está promocionando a la ciudad como el mejor lugar para que las empresas de tecnologías se establezcan, ofreciendo bajos impuestos y un excelente clima.

En una entrevista realizada por el periodista Enrique Acevedo para la cadena CBS, Suárez aseguró que en los últimos meses el sector tecnológico en la ciudad ha tenido un gran impulso, ya que muchas compañías se han mudado debido a las rudas restricciones por el covid-19 aplicadas en otros estados.

“He visto una especie de ecosistema creciente de grupos de talentos que vienen aquí a Miami durante los últimos meses”, señaló.

Ha iniciado un gran movimiento a través de los medios de comunicación y redes sociales para atraer más inversionistas en el área tecnológica.

También ha sostenido reuniones cara a cara con emprendedores de alta tecnología y startups, para explicarles los beneficios de establecerse en Miami.

Suárez colocó hace poco algunos activos en criptomonedas, lo que consideró un paso hacía lo que proyecta a futuro para la ciudad.

La propuesta, de tener éxito en Miami, podría definir el futuro político de Francis Suárez.

“¿Quizás el primer presidente latino?” le preguntó el corresponsal Acevedo a Suárez.

“Nunca se sabe”, respondió.

Miami's experiencing an influx of new residents in the wake of the pandemic. There's a 15% increase in tech professionals in the last year — the most in America.@MiamiMayor @FrancisSuarez told @Enrique_Acevedo he's on a mission to transform Miami into the next tech capital. 🌴 pic.twitter.com/htBdciQ87e

— CBS This Morning (@CBSThisMorning) May 27, 2021