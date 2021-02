Un frente frío estancado mantendrá algunas lluvias e incluso una tormenta eléctrica según pronostica el centro de meteorología estadounidense para Florida. También estaremos un poco por encima del promedio con los números de la mañana en los 60 °F (15 °C) y 70 °F (21 °C) superiores, seguidos de los máximos de la tarde por encima de 80°F (26°C).

Este frente continuará elevándose hacia el norte y disipándose durante los próximos días. Esto permitirá que los vientos del sur regresen y aumenten la humedad y las temperaturas.

Sin embargo, las posibilidades de lluvia seguirán siendo bajas. para toda la Florida.

The historic cold and winter storms of February 2021 will never be forgotten.

81 lives are believed to have been lost due to weather, including 44 in Texas alone. pic.twitter.com/H3qkmq2DM0

— The Weather Channel (@weatherchannel) February 23, 2021