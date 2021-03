El fin de semana comienza con una refrescante brisa del noroeste de Florida luego del frente frío que hubo el viernes.

Las temperaturas tanto los sábados como los domingos solo alcanzarán un máximo de 70 °F (21°C) o superiores.

La complicación del pronóstico para Florida es que el frente frío se ha estancado y se ha desarrollado una zona de baja presión a lo largo de él.

Eso mantendrá las nubes difíciles en el pronóstico de este sábado y un 30% de probabilidad de algunas lluvias irregulares.

The past three days have been a whirlwind.

After 271 severe thunderstorm warnings and 122 tornado warnings… ZERO fatalities have been reported! pic.twitter.com/hWIm4maAKm

— The Weather Channel (@weatherchannel) March 19, 2021