Frente invernal obliga a tener a mano los abrigos en Florida

Florida es tradicionalmente el refugio de quienes escapan de los inviernos del norte de los Estados Unidos, pero el frente frío que está llegando al Estado del Sol, obligará a residente y turistas a usar sus abrigos esta semana

El frente frío se ha movido hacia el sur de la Florida. El frío comenzó a sentirse el domingo en la tarde, y se quedará hasta el final de semana. Pero será mañana, martes el día más helado de todos.

La gran nevada en el Noreste del país generó estos vientos helados de la tormenta invernal que han descendido hasta esta región que es el refugio de quienes escapan de las bajas temperaturas.

Algunas lluvias persisten sobre las aguas costeras del Atlántico, pero deberían empujar más hacia el sudeste hasta la tarde. Se pronostica que los vientos se acumularán en el norte y traerán aire más seco y frío esta noche.

COLD FRONT COMING- It arrives late morning/early afternoon. Only an isolated shower possible ahead. Temps. will warm up into the low to mid 70's. Tonight expect to wear a jacket or sweater! @wsvn @7weather #flwx pic.twitter.com/pT1L4rl9Al

De hecho, mañana por la mañana nos despertaremos en los bajos 50 en Broward y Miami-Dade, en el área de Miami se espera que el termómetro registre los 43ºF para el martes.

El frío también afectará a los Cayos, en donde usualmente hay temperaturas de hasta 80ºF en esta época del año. Allí se esperan 53ºF para la noche del martes. Algunos vaticinan un nuevo récord de baja temperatura en esa región. ¡Las altas temperaturas solo variarán en los 60 superiores!

Los modelos de computadora predicen rachas de viento el martes por la noche a medida que se acumula un área de baja presión a lo largo del frente frío de la costa de Carolina del Norte / Sur en el Océano Atlántico occidental.

COLDER WEDNESDAY- Models keep trending colder. Wake up temps. could be in the widespread 40's for #MiamiDade & #Broward. Low 50's #FloridaKeys. Stronger winds could have us feeling like the 30's. We continue to monitor. @wsvn @7weather #flwx pic.twitter.com/NEcxcoMlR1

— Vivian Gonzalez (@VivianGonzalez7) January 20, 2020