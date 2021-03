El gran exchange de criptoderivados FTX evalúa junto al condado de Miami-Dade, en Florida, la posibilidad de patrocinar la arena del equipo de baloncesto profesional Miami Heat, reportó coindesk

El Herald informó el viernes de que FTX está “cada vez más cerca” de firmar un acuerdo con el condado de Miami-Dade, que es el propietario del estadio y el responsable legal de los derechos de denominación.

9 W's in our last 10https://t.co/Ncu9lQNl0f — Miami HEAT (@MiamiHEAT) March 13, 2021

Según el medio de comunicación, una parte no identificada ha registrado ftxarena.com, así como otros nombres similares en las redes sociales. American Airlines es el actual patrocinador del nombre del estadio.

Si el acuerdo se lleva a cabo, FTX se convertiría en la primera bolsa de criptomonedas en patrocinar un gran estadio deportivo profesional en los Estados Unidos.

📌FTX now shows Take Profit orders on @TradingView! pic.twitter.com/1Gn2AMexPt — FTX – Built By Traders, For Traders (@FTX_Official) March 12, 2021

La Asociación Nacional de Baloncesto (NBA) no es ajena a los proyectos de criptomoneda.

La liga ha sido uno de los principales actores en el espacio de las NFT, trabajando con Dapper Labs en Top Shot, que tokeniza clips de vídeo cortos de momentos de juego.

El proyecto, que salió de la fase beta el año pasado, se ha hecho inmensamente popular, con más de un millón de dólares de NFT vendidos en un día el mes pasado.

Los Miami Heat tienen una conexión personal con NBA Top Shot, ya que el escolta Tyler Herro es el encargado de presentar la plataforma a los nuevos usuarios.

Miami y las criptomonedas

Es de hacer notar que el alcalde de Miami, Francis Suárez, quiere hacer de la ciudad la más atractiva de los Estados Unidos para aquellos en la industria de las criptomonedas y la blockchain, reportó newsbreak

Lo cierto es que la ciudad de Miami está tratando de adoptar el bitcoin en sus operaciones, un movimiento que podría traer dividendos en términos de atraer a las empresas de tecnología, según el alcalde Suárez.,