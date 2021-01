Vecinos de distintas áreas del sur de Florida reportaron un fuerte temblor la tarde de este viernes reportó elnuevoherald

Un reporte de El Nuevo Herald explica que la ciudad de Weston tuiteó sobre el “estruendo” y enfatizó que no fue producto de una explosión.

“Hay informes de que esto se sintió en varios condados”, tuiteó la ciudad. “No tenemos información definitiva sobre qué lo causó en este momento”, reza el tuit de la ciudad.

In regard to the rumbling that people in Weston felt just earlier. There was NO explosion in #Weston. There are reports this was felt in several counties. We do not have definitive information on what caused it at this time.

