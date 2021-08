Este domingo los funcionarios de salud de Florida mostraron su preocupación, por el incremento de hospitalizaciones, por casos de Covid-19 en los centros de salud del estado.

Los expertos indicaron que hasta ese momento había en el estado 17.253 personas que tenían los síntomas graves del virus y estaban internado en un centro hospitalario del estado.

Los funcionarios de salud de Florida expresaron que han instado a las personas a que se hagan las pruebas PCR, para así saber si los casos positivos van en ascenso.

Los datos extraídos del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Florida mostraron una caída del 25% en las pruebas de COVID administradas.

Esto ha preocupado a los médicos y enfermeras del estado, debido a que más personas han ingresado a los hospitales con síntomas del virus que hizo estragos en el 2020.

“Los pacientes que estamos recibiendo son más jóvenes y se están enfermando mucho más rápido”, dijo Trumper-Whitney.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades informaron que la mayoría de los pacientes con Covid que terminan en el hospital optaron por no recibir la vacuna.

“Cuando nos intubamos, casi sus últimas palabras nos están pidiendo una vacuna, pero desafortunadamente, para ese momento, ya es demasiado tarde”, dijo Michelle Benítez, enfermera de la unidad de cuidados intensivos del Memorial Hospital Pembroke.

Este sábado durante un mitin, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, volvió a recomendar el tratamiento a base de anticuerpos monoclonales, para repotenciar el sistema inmunológico y así prevenir la enfermedad.

“Regeneron es el único monoclonal que ha demostrado ser eficaz contra la variante delta”, dijo.

El tratamiento esta autorizado para ser suministrado a niños desde los 12 años. Los médicos dijeron que hay un período corto de tiempo para que sea más efectivo: después de dar positivo y antes de que los síntomas se agraven.

“Eso puede ayudar a reducir las admisiones hospitalarias y, al final del día, si se infecta, permanece en cama durante un par de días con síntomas similares a los de la gripe y se recupera”, dijo DeSantis. ”

