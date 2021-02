Con el fin de potenciar las carreras tecnológicas y de contribuir con la formación de sus estudiantes, la Fundación James L. Knight otorgó una subvención de 15 millones de dólares a la Universidad Internacional de Florida (FIUC), reportó nbcmiami

La donación de 10 millones de dólares será otorgada a la Escuela de Computación y Ciencias de la Información de la FIU, según un comunicado de prensa.

Esto se hará con el objetivo de desarrollar “talento técnico a escala para satisfacer las demandas de la industria y de los miamenses que buscan avanzar en sus habilidades”.

La Fundación Knight también concedió 4,3 millones de dólares a la Universidad de Miami para que la escuela “haga crecer su Instituto de Ciencia de Datos y Computación”.

EL Baptist Health recibió 1 millón de dólares para lanzar una beca de innovación en el ámbito de la salud.

Un comunicado de prensa de la organización sin fines de lucro dijo que la idea de la donación es “invertir en organizaciones que apoyan a los emprendedores de alto impacto”.

Todo ello con el fin de atraen a los inversores de riesgo y de asegurar que el ecosistema tecnológico de Miami sea tan diverso como la ciudad misma.”

El comunicado de prensa de la FIU señala que la universidad se ha comprometido a invertir 106 millones de dólares adicionales en su programa de computación e información a lo largo de la próxima década.

Aquí está incluida la construcción de un nuevo edificio de ingeniería multidisciplinar en el campus principal de la escuela.

Una parte de los 10 millones de dólares de la Fundación Knight financiará 20.000 pies cuadrados de “espacio interactivo para la investigación y la enseñanza”.

Para ello, se contará con los mejores equipos informáticos y de creación de prototipos” en el nuevo edificio.

“La FIU es Miami. Junto con la Fundación Knight y nuestros funcionarios electos locales y estatales, estamos aprovechando esta oportunidad”, dijo el presidente de la FIU, Mark B. Rosenberg.

The @FIU_CEC received a $10M gift from the @knightfdn to advance #MiamiTech, naming the Knight Foundation School of Computing and Information Sciences!

Find out what this gift will do for students & programs.

Visit: https://t.co/GRmHuwJscy#knightcities #OurCounty @FIUSCIS pic.twitter.com/nxCj9mMgwO

— FIU (@FIU) February 24, 2021