El inversor de capital de riesgo Ben Ling y el desarrollador web de front-end Chris Coudron pagaron 29,5 millones de dólares por una mansión frente al mar en Miami Beach, dijeron las fuentes a The Real Deal.

La venta casi iguala al reciente récord de venta de 30 millones de dólares de las islas Palm e Hibiscus por otra propiedad en Palm Island.

Ling, fundador y socio de Bling Capital, con sede en San Francisco, y su socio, Coudron, adquirieron la mansión de ocho habitaciones y 11,058 pies cuadrados en 135 Palm Avenue, dijeron las fuentes. Una empresa dirigida por el desarrollador de viviendas de especificaciones Pascal Nicolai de Sabal Development vendió la casa.

Jeff Miller de One Sotheby’s International Realty y Mathieu Rochette de Compass representaron al vendedor. Liz Hogan de Compass representó al comprador. Miller y Hogan se negaron a comentar sobre el comprador, y Rochette no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

La mansión cuenta con cocinas de chef y de preparación, una sala de cine, una suite principal en el segundo piso, una piscina de mármol de borde infinito y un jacuzzi, una cocina y cabaña de verano, una casa de huéspedes y un salón en la azotea. La casa inteligente se completó en un lote de 0.7 acres el año pasado, según muestran los registros.

Ling trabajó anteriormente en Google, YouTube y Facebook y es inversor en Lyft, Square, Palantir y otras firmas, según su biografía .

“Hemos visto un gran aumento en la demanda y una disminución significativa en la oferta”, agregó Miller.

Varios compradores de tecnología se mudaron a Miami durante el año pasado, en parte motivados por los esfuerzos del alcalde de Miami, Francis Suárez, para atraer a las grandes empresas tecnológicas a la Ciudad Mágica.

Creating a Miami that lasts forever and a Miami that works for everyone starts with jobs—and our Green Economy Report has already identified 40k jobs that are poised to transition from the traditional economy to the green economy. #MiamiForever #MiamiForEveryone pic.twitter.com/UreJHpYzXx

— Mayor Francis Suarez (@FrancisSuarez) September 1, 2021