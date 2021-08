Una de las futbolistas más conocidas de Estados Unidos, Carli Lloyd anunció su retiro luego de más de 20 años como profesional y dejará atrás una de las carreras más fructíferas en la historia del fútbol femenil.

En su recorrido cosechó un par de medallas de oro en Juegos Olímpicos, una más de bronce, además de dos títulos mundiales con la Selección Femenil Estadounidense, en la que aparece como la segunda futbolista con más encuentros y como la cuarta mayor goleadora histórica de USWNT, que despedirá a una de sus grandes baluartes con una serie de partidos amistosos, en septiembre y octubre próximos.

Este lunes 16 de agosto, la futbolista norteamericana anunció su retiro oficial de las canchas, al final de la presente temporada en la National Women’s Soccer League y luego de disputar los partidos ya mencionados con la Selección Estadounidense y colgará los botines luego de una carrera llena de logros, que la coloca como una de las más grandes en la historia del fútbol femenino.

One of the best to ever wear the Crest 🇺🇸⚽️ #ThankYouCarli pic.twitter.com/tnzR5GvJnm

— U.S. Soccer WNT (@USWNT) August 16, 2021