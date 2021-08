La final del fútbol femenino en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 que se disputará entre las selecciones de Canadá y Suecia tendrá un detalle inédito, que quedará en la historia de la justa olímpica.

El combinado canadiense contará en su plantilla, con una jugadora transgénero no binaria, hecho que nunca había ocurrido en la disciplina.

Se trata de Quinn, quien tiene 25 años, que ha practicado varias disciplinas deportivas y ahora es una de las jugadoras más consagrada del combinado canadiense, en la cita que se lleva a cabo en Tokio.

Quinn ha sido una de las jugas que ha tenido mayor consistencia en el combinado canadiense.

Ella ha podido jugar en las diferentes categorías del combinado norteamericano, consagrándose en distintos torneos locales e internacionales.

Fuera de la cancha tiene un título universitario en Biología, y en esta ocasión no solo espera llevar a su equipo a lo más alto, sino que también quiere dejar un mensaje a la sociedad.

“He vivido abiertamente como una persona trans con la gente que amo durante muchos años y siempre me pregunté cómo sería cuando lo hiciera públicamente”, dijo el día que habló en sus redes sociales de su identidad de género

This is pretty awesome. Canada's Quinn to become 1st openly transgender, non-binary athlete to win Olympic medal | CBC Sports https://t.co/XZS7GYZB7B

— Jay S. He/Him (@jaythebakerbear) August 3, 2021