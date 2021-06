La actriz venezolana Gaby Espino, explicó en una entrevista que está iniciando una nueva etapa en su exitosa carrera como artista independiente y por eso finalizó sus relaciones de exclusividad tras 14 años con la cadena Telemundo.

“Los años en Telemundo hice muchísimas cosas, pero no podía hacer otras, no podía trabajar con otros canales o de pronto no podía hacer series. Ahora que comenzaron las plataformas digitales estaba con Telemundo y no podía trabajar con otra gente”, detalló Espino al periodista venezolano Luis Olavarrieta.