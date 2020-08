La actriz venezolana, Gaby Espino, ha aprovechado el confinamiento para hacer ejercicio y cumplir con un régimen alimenticio estricto, puesto que la imagen física es un elemento muy importante al momento de presentarse en televisión.

Por Redacción MiamiDiario

Desde que inició su estricto plan de entrenamiento, desde febrero a la fecha, la modelo ha logrado bajar peso, moldear su figura y tonificar sus músculos, dándole una apariencia con la que tiene deslumbrados a sus miles de seguidores.

“¡Haz cosas que alegren tu alma! Que te hagan sentir bien. ¡Feliz! Regálate momentos para ti, en los que puedas desconectarte… para reconectar contigo. Este tiempo me lo he regalado, y me ha servido tanto, definitivamente me hacía mucha falta. ¿Qué estás haciendo por ti? Los leo”, aconsejó a sus seguidores.

Aunque algunos seguidores seguidores no dudaron en comentar respecto a su figura. “Muy flaca”, “perdió el encanto”, son algunos de los comentarios que ha recibido en sus recientes publicaciones a causa de su cambio drástico.

La venezolana admitió que desde que comenzó, los pilates se han vuelto para ella una especie de adicción, pues le encantan y la hacen sentir muy bien, puesto que que no solo la ayudan con el físico sino también a relajarse espiritualmente.

Con información de gossipvzla