A pesar de ser conocido por su temperamento desafiante dentro de la cancha, el tenista francés Gael Monfils, tiene tiempo para mostrar otros dotes y que puede sacar una sonrisa a más de uno.

El raqueta galo realizó este viernes su último entrenamiento, antes de comenzar su periplo en el US Open, el Grand Slam que cerrará la temporada 2021 de la ATP.

Monfils, quien ocupa el puesto 22 del ranking, de dicha organización decidió distenderse un rato y mostró sus dotes de bailarín, en la cancha Arthur Ashe, en Nueva York.

Monfils se movió al ritmo de Everybody Dance

Luego de culminar la sesión de práctica un amigo de Monfils colocó el clásico tema de los años 90, Everybody Dance Now, de la agrupación Gonna Make You Sweat.

Al escuchar los primeros compases del tema que salió al mercado en 1991, el tenista no se resistió y empezó a bailar a un lado de la cancha principal del US Open.

El video fue colocado en las distintas redes sociales, donde ya ha superado las 80 mil visitas en Tik Tok y 30 mil en twitter.

Francés buscará ser la sorpresa

Con 2503 puntos acumulados, Monfils espera llegar lo más lejos posible en este Grand Slam.

El galo se enfrentará en la primera ronda, al argentino Federico Coria, que no está ubicado en el top 20 de la ATP.

En el 2020, el francés no tuvo una excelente participación, por lo que busca en este torneo reivindicarse y colocarse en la cúspide del torneo.