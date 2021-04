El día descanso motivado por la lluvia, le cayó de maravilla a Marlins de Miami, quien este lunes obtuvieron la victoria en extrainning 5 a 3 sobre Bravos de Atlanta.

Garrett Cooper fue la bujía ofensiva, por los peces en el duelo disputado en el Truist Park, en Atlanta.

El primera base remolcó tres carreras, que fueron claves para el tercer triunfo de Marlins en la temporada 2021 de las Grandes Ligas.

En el décimo capítulo Jon Berti, corredor automático, avanzó de segunda a tercera en un globito del dominicano Starling Marte.

El intermedista Ozzie Albies corrió hacia atrás en busca de atrapar el elevado, pero la pelota terminó rebotándole en el guante para un sencillo.

Berti dio a Marlins la ventaja por primera vez en el encuentro cuando un sencillo de Cooper aterrizó en el bosque central, para colocar la pizarra 4-3.

