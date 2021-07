Unas 35 personas resultaron afectadas luego que un sujeto regara un supuesto gas tóxico en un ataque este sábado en la tarde dentro de una tienda del Miami International Mall.

El hombre -que aún no ha sido identificado por las autoridades- lanzó un spray repelente muy fuerte, aparentemente utilizado para inmovilizar animales grandes como osos, dentro de la tienda Bath and Body Works del centro comercial ubicado en la ciudad del Doral. Reseñó Telemundo.

El centro comercial tuvo que ser cerrado por una hora, mientras que la tienda permaneció cerrada.

Rey Valdés, portavoz del departamento de policía de Doral, dijo que “aparentemente ya lo conocen porque es una persona que ha robado en el centro comercial antes. Fueron como a tratar de impedir y el cogió, sacó el frasco del repelente de oso y le echó spray a los empleados”.

“El Pepper Spray que se usa para la defensa personal no tiene la fortaleza ni tiene la concentración de un repelente de oso. No es lo mismo un ser humano, que un animal que puede pesar 600 o 700 libras”, precisaron las autoridades.

#BREAKING: @DoralPolice says a man dispersed a strong repellant spray at Bath and Body Works inside the #Miami International Mall, injuring 30-40 people.

Police say the suspect also stole candles from the store before getting away in a yellow cab. @nbc6 pic.twitter.com/kgLr243H9B

— Ryan Nelson (@RyanNelsonTV) July 17, 2021