Una de las familias que luchan después del colapso del condominio en Surfside recibió lo que llamaron un milagro el viernes: su gatito fue encontrado vivo.

Binx, que vivía en la unidad 904 de Champlain Towers South con su familia, había estado desaparecido desde la noche del colapso.

El gatito negro fue encontrado deambulando por el lugar del colapso y un buen samaritano lo recogió y lo llevó a un centro de rescate en Miami Beach.

UPDATE: After being found wandering around the rubble and taken to an animal shelter, Binx the cat that lived in apt #904 of Champlain Towers in Surfside has been reunited with her owners. ❤️ pic.twitter.com/Xb0RPMHEfr

— Lorenzo The Cat (@LorenzoTheCat) July 9, 2021