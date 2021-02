La pandemia ha afectado a muchos trabajos y a los trabajadores que laboran esos negocios y esos impactos han obligado a que estas personas vayan a buscar capacitación de empleo en un negocio completamente diferente y con habilidades totalmente nuevas. Las instituciones educativas de Florida se preparan para ayudar a mitigar el impacto económico y facilitar la formación en nuevas trayectorias profesionales para quienes las buscan.

Por Gemma Carrillo

De acuerdo con una encuesta de Strada Education Network aplicada a 8000 adultos se descubrió que después de mayo del 2020:

El 62 por ciento de los estadounidenses se preocupa por perder su trabajo.

El 55 por ciento de los estadounidenses ha perdido un trabajo, ingresos u horas.

El 3 de los que perdieron su trabajo creen que necesitan más educación para reemplazarlo.

El 37 por ciento de los que perdieron su trabajo buscarían cambiar de carreras.

La iniciativa Get There Florida acelera el tiempo de los estudiantes para completar una certificación industrial en demanda con un alto valor o una credencial de la fuerza laboral postsecundaria. Los programas incluyen fabricación avanzada, transporte y logística, salud y tecnología de la información. Estos programas rápidos de acreditación están diseñados para aumentar la capacidad en todas las universidades estatales y técnicas de la Florida para inscribir y graduar a estudiantes en programas de fuerza laboral a corto plazo, en demanda y con altos salarios. Esto brindará a los floridanos la oportunidad de completar programas en 20 semanas o menos, lo que ayudará a acelerar la recuperación de los residentes y la economía.

Esta iniciativa estratégica trabaja para involucrar a los trabajadores en la capacitación donde existe la demanda que les permite volver a ingresar rápidamente a la fuerza laboral o avanzar en su carrera. La pandemia de COVID-19 ha exacerbado la división entre las habilidades actuales de los empleados y la oportunidad de avanzar en el empleo. Ahora es el momento de redoblar nuestros programas de educación técnica y profesional postsecundaria, ayudando a nuestros centros de educación para adultos a contribuir al desarrollo de la fuerza laboral.

The English Center le puede ayudar para aumentar su potencial de ingresos con nuevas habilidades a través de “Rapid Credentialing” como se conoce el programa en inglés. En solo cuatro meses, las personas ahora pueden convertir su interés en convertirse en mecánicos de aire acondicionado, adquiriendo habilidades prácticas y obteniendo las credenciales necesarias para asegurar un trabajo.

Para más información sobre los programas que ofrece The English Center, llame al 305-445-7731. Está localizado en el suroeste de Miami, 3501 S.W. 28th Street y se puede llegar por Metro (Douglas Station), autobús (37) y City of Miami Trolley (Coral Way). Está abierto los 7 días de la semana. Recuerde “hay más que inglés en The English Center”.

