Las Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade (M-DCPS) siempre han ofrecido desarrollo profesional de alta calidad para sus empleados.

Por Dra. Gemma Carrillo

El propósito es brindar a los padres y otros estudiantes de nuestro sistema de educación adulta la capacitación sobre temas para ayudarlos y de esa forma permitirles el aprovechar al máximo las increíbles oportunidades educativas disponibles en la división de adultos de las M-DCPS.

Hay diferentes formas en que los empleados pueden recibir formación y aprendizaje y de esa forma establecen la facilidad de ofrecer mejores destrezas y herramientas para los estudiantes que buscan una educación. En estos momentos que el aprendizaje ha variado por la pandemia, las herramientas de aprendizaje digital en línea para personal instructivo, no instructivo y administrativo es un recurso valioso que sirve para el aprendizaje profesional.

Las mismas abarcan una variedad de viñetas en el salón de clases y recursos basados ​​en investigaciones sobre prácticas de instrucción para mejorar la efectividad de los maestros y aumentar el rendimiento de los estudiantes.

La Plataforma de aprendizaje profesional (PL) de las M-DPCS que se ha establecido para la enseñanza de adultos se conoce con el nombre de Canvas Learning Management Platform. Los educadores han tenido la posibilidad de trazar su crecimiento profesional con las prácticas y entrenamientos disponibles.

Canvas Learning Management Platform permite a las escuelas crear un entorno de aprendizaje digital que satisface los desafíos únicos que enfrenta nuestra institución.

Canvas simplifica la enseñanza, eleva el aprendizaje y elimina los dolores de cabeza de apoyar y hacer crecer las tecnologías de aprendizaje tradicionales. Canvas se compone de un poderoso conjunto de productos de aprendizaje altamente integrados que permiten a las instituciones obtener todas las funciones que necesitan.

Los componentes se enfocan en el rendimiento estudiantil y la mejora escolar al abordar las necesidades de instrucción directa y el conocimiento, las actitudes, las habilidades, las metas y los comportamientos para apoyar la mejora continua. Por eso, The English Center está listo desde el primer día para impartir clases a todas las personas que tengan el deseo de mejor su vida y su economía. Les esperamos.

Para más información sobre los programas que ofrece The English Center, llame al 305-445-7731. Está localizado en el suroeste de Miami, 3501 S.W. 28th Street y se puede llegar por Metro (Douglas Station), autobús (37) y hasta City of Miami Trolley (Coral Way). Está abierto los 7 días de la semana. Recuerde “hay más que inglés en The English Center”.

