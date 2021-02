Nuestras vidas cambiaron para siempre desde el mes de marzo del 2020. Las puertas de muchos lugares públicos cerraron. Los viajes fueron suspendidos. La palabra “esencial” se convirtió en una palabra importante en nuestro vocabulario. Los trabajadores en el campo médico, en los empleos de emergencia como los policías y los bomberos se convirtieron en trabajadores “esenciales.” Las escuelas, que son la espina dorsal de cualquier sociedad, fueron cerradas.

Por Gemma Carrillo

La educación es vital para cualquier sociedad y por tanto en The English Center continuamos la enseñanza que es la base de nuestra misión. Los maestros, estudiantes y otros empleados comenzamos a trabajar en línea. La computadora se convirtió en nuestra aliada y apoyo para poder alcanzar nuestras metas educacionales.

Tuvimos que reinventar la forma de educar, la forma de enseñar y la manera de acceder a los estudiantes. Durante este proceso, también nos aseguramos de que nuestros estudiantes continuaran recibiendo el entrenamiento y la preparación que necesitan para poder adquirir destrezas básicas que permitan mejorar sus economías.

Mientras los estudiantes y maestros continúan sus obligaciones escolares con el uso de plataformas en la internet, los administradores de The English Center se preparan para regresar a los edificios en un futuro cercano. Por ahora, las personas empleadas que continúan en el plantel para poder crear matrículas, documentar asistencias, limpiar se protegen con máscaras y otros artículos de limpieza para evitar el enfermarse.

Los pasillos ya han sido marcados con los espacios de distancia que son requeridos por las autoridades de salud estatales. Los planes están en efecto para continuar la instrucción de estos estudiantes de la forma mas eficiente posible. Nuestros estudiantes necesitan aprender, pero también necesitan estar saludables. Nosotros tenemos la obligación de mantenerles sanos para que puedan alcanzar las metas que tienen trazadas.

Para más información sobre los programas que ofrece The English Center, llame al 305-445-7731. Está localizado en el suroeste de Miami, 3501 S.W. 28th Street y se puede llegar por Metro (Douglas Station), autobús (37) y City of Miami Trolley (Coral Way). Está abierto los 7 días de la semana. Recuerde “hay más que inglés en The English Center”.

Otros artículos de esta autora