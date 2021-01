La verdad es que el aprendizaje nos ayuda a abrir nuevos horizontes y avenidas para un mejor mañana. Existen cosas que se pierden o se desaparecen con el pasar del tiempo. Pero los estudios nunca se pierden. La educación es algo que nadie nos puede quitar.

Por Gemma Carrillo

Las personas que quieren estudiar una nueva carrera, mejorar su dominio del idioma inglés o adquirir conocimientos nuevos no tienen que esperar. Pueden visitar The English Center en las páginas de la internet. Solo tienen que ir: http://www.tecmiami.com donde pueden navegar con tranquilidad y sin presión. Se pueden enterar de las horas laborales, de los programas disponibles, de los horarios al que pueden asistir a las clases. También, pueden obtener información sobre los tipos de cursos que se ofrecen, cuanto tiempo duran, que tipo de preparación se puede obtener y se les ofrece también información de como pueden conseguir empleos una vez que alcanzan sus metas de estudios.

Además, puede acercarse al centro de estudios personalmente, si le interesa obtener la información cara a cara. En el centro que está ubicado en el 3501 SW 28 Street, Miami, FL, podrá hablar con los administradores, los consejeros y hasta con los profesores quienes le ayudaran a aclarar sus dudas. Lo importante es que, si usted quiere estudiar y entrenarse en un nuevo oficio o carrera corta, puede recibir esa ayuda que anhela. Lo único que tiene es que tener ganas de averiguar. Así va a poder saber cuales son los pasos a seguir para poder mejorar su economía de inmediato.

The English Center ofrece clases los 7 días de la semana desde las 6 de la mañana hasta las 9:30 de la noche. The English Center está ubicado en el 3501 SW 28 St, Miami, Fl 33133. El teléfono es: 305-445-7731. En los medios sociales nos puede encontrar en Twitter: @tecmiami, Instagram: @tecmiamiadult y Facebook: @FriendsofTheEnglishCenter. Las notificaciones en los medios sociales, generalmente tienen las últimas actualizaciones y la información sobre nuevos programas y cursos que estén disponibles a la comunidad en general.

Para más información sobre los programas que ofrece The English Center, llame al 305-445-7731. Está localizado en el suroeste de Miami, 3501 S.W. 28th Street y se puede llegar por Metro (Douglas Station), autobús (37) y hasta City of Miami Trolley (Coral Way). Está abierto los 7 días de la semana. Recuerde “hay más que inglés en The English Center”.

