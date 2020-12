Es muy poco común en estos tiempos encontrar a alguien que no tiene alguna presencia en los medios sociales. Ya sea en Twitter, Instagram o hasta en Facebook, la mayoría de las personas reciben avisos, noticias y todo tipo de información en las redes sociales. Los medios sociales ayudan a mantenernos al día de lo que ocurre en el diario vivir. Los medios de comunicación tradicionales como los periódicos, la radio y televisión mantienen una presencia en los medios sociales, para tener una forma de comunicar a los lectores, oyentes o televidentes sobre lo que sucede en el mundo.

Por Dra. Gemma Carrillo

Los medios sociales provén un acceso a información para todo el mundo. Las personas que tienen interés, por ciertas actividades u eventos, pueden pedir y programar sus redes para la notificación de eventos, actividades y cosas que ocurren y de esa forma se mantienen al día sobre los sucesos que ocurren en su comunidad o en otras partes del mundo.

The English Center es un centro de estudios que depende de los medios sociales para informar a las personas sobre lo que está sucediendo en nuestro plantel educacional. Naturalmente, usamos los medios tradicionales de contacto, como el teléfono. Las personas interesadas pueden llamar al 445-7731 para averiguar sobre los cursos, los horarios y hasta los costos.

The English Center también depende de los medios sociales como Twitter, Instagram y Facebook para que los interesados estén informados sobre los cursos que se ofrecen y hasta las posibilidades de empleos disponibles. The English Center también tiene una página de internet en http://www.tecmiami.com. Las personas interesadas pueden visitar esa página y navegar los diferentes programas, horarios y servicios que están disponibles para toda la comunidad.

Los interesados también pueden recibir las notificaciones que se postean en @tecmiami para Twitter, @tecmiamiadult para Instagram y @FriendsofTheEnglishCenter para Facebook. Las notificaciones generalmente tienen las últimas actualizaciones y la información sobre nuevos programas y cursos que estén disponibles a la comunidad en general.

Para más información sobre los programas que ofrece The English Center, llame al 305-445-7731. Está localizado en el suroeste de Miami, 3501 S.W. 28th Street y se puede llegar por Metro (Douglas Station), autobús (37) y hasta City of Miami Trolley (Coral Way). Está abierto los 7 días de la semana. Recuerde “hay más que inglés en The English Center”.

