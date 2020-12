El 2020 fue un año duro para todos. Muchos esperan con ansiedad la llegada del 2021. Las elecciones en los Estados Unidos del presidente fueron difíciles por la situación que se presentó durante las campañas y aún después del 3 de noviembre. Comienza un nuevo ciclo de vida y comienzan nuevas reglas.

Por Gemma Carrillo

Las personas que soliciten la ciudadanía a partir del 1° de diciembre del 2020 se enfrentaran con una versión nueva. El examen anterior tenía 100 preguntas e incluía una sección de geografía. El examen nuevo consta de 128 preguntas y respuestas que el aspirante debe aprender. En la prueba actualizada anunciada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), el funcionario gubernamental que conduce la entrevista de naturalización hará un total de 20 preguntas, de las cuales el solicitante debe responder 12 correctamente para aprobar la sección de educación cívica del examen de naturalización. Pero el funcionario hará las 20 preguntas antes de informar a los candidatos si han contestado exitosamente por lo menos 12 de las preguntas. O sea, a partir de ahora, incluso si el inmigrante responde bien 12 preguntas, el funcionario debe continuar el cuestionario hasta alcanzar la vigésima pregunta. Anteriormente, el funcionario de USCIS formulaba un total de 10 preguntas de una lista de 100 y el solicitante debía contestar satisfactoriamente seis de esas 10 preguntas para saber que ya había cumplido los requisitos necesarios del examen.

En la prueba actualizada, 57 preguntas son las mismas que en la versión del 2008; 13 fueron

reescritas con otras palabras; en cinco se exigen más respuestas y el resto son completamente

nuevas, a pesar de que el contenido era ya dominado por los candidatos, pues son parte de la

historia y base de este país. Expertos han dicho que las preguntas tienen un nivel más alto de

complejidad. Algunos ejemplos:

▪ Pregunta 51 de la prueba vieja: ¿Cuáles son dos derechos que pueden ejercer todas las personas

que viven en los Estados Unidos?

▪ Pregunta 65 de la prueba nueva: ¿Cuáles son tres derechos que pueden ejercer todas las

personas que viven en los Estados Unidos?

▪ Pregunta 64 de la prueba vieja: Había 13 estados originales. Nombre tres.

▪ Pregunta 81 de la prueba nueva: Había 13 estados originales. Nombre cinco.

▪ Pregunta 100 de la prueba vieja: Mencione dos días feriados nacionales de los Estados Unidos.

▪ Pregunta 126 de la prueba nueva: Mencione tres días feriados nacionales de los Estados

Unidos.

No obstante, el examen usa como contenido la misma información que en el examen original que

fue creado en el 2008. Además, en The English Center no enseñamos a memorizar exámenes,

sino que preparamos las personas para que se conviertan en ciudadanos útiles de este país en

servicio a su comunidad.

