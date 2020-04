Génesis González: Desde el Concepto hasta la Presentación

Hace siete años, mientras cursaba mi Maestría en Bellas Artes, comencé a desarrollar un proyecto artístico al que llamé Let there be light. Este trabajo comenzó como una experimentación con la luz y el movimiento, principalmente trabajando con una técnica de fotografía llamada Bokeh, que consiste en enfocarse en un objeto mientras se difumina el fondo.

Por Génesis González

Sin embargo, durante esta experimentación, descubrí que usando una configuración diferente en mi cámara y trabajando con la apertura, el lente y la velocidad de obturación, el fondo se convirtió en una explosión de color y vida aún más interesante que el objeto enfocado, de esta forma comencé a desarrollar mi propia técnica fotográfica.

Como Bucher Chris escribe en su libro Lighting Photo Workshop: “Fijar el trípode y dejar que el desenfoque ocurra ayuda a crear el caos controlado (…) muchas escenas de calles pueden ser realmente dinámicas si pueden incorporar el movimiento de la ciudad. «(Bucher 160).

Con esto en mente, decidí comenzar un viaje donde estaba transformando la fotografía tradicional en Bellas Artes. Mi declaración artística enuncia: “La graduación entre la luz y la oscuridad es donde comienza mi historia, generando un mundo sobrenatural que trasciende la realidad. Let there be light explora la relación fotográfica entre luz, movimiento, forma y color, creando una experiencia abstracta e interactiva para la audiencia». El desarrollo de enfoques innovadores y alternativos me permite crear una nueva experiencia en la fotografía artística.

Al principio, dedicar la mayor parte de mis días a experimentar con la fotografía era un intento de escapar de la realidad. Ese mismo año me mudé de mi país y me convertí en inmigrante, todo lo que era mi entorno seguro había desaparecido, y una nueva realidad acababa de comenzar. La fotografía fue mi refugio durante esta temporada, mi pasión, y más adelante mi dedicación a tiempo completo, donde tuve la oportunidad de desarrollar mis habilidades artísticas.

El autor del libro Trece formas de ver el arte latino afirma: “El arte como una forma de escape ciertamente aplica al artista. A través del trabajo, el artista busca universos alternativos o al menos formas alternativas de ver las cosas. Mi pregunta es, ¿es cierto que el arte es un escape para el resto de nosotros? Sí, cuando voy a ver una obra de teatro, escapo de mi mundo y entro en otro». (Stavans 134)

Cuando comencé a desarrollar este trabajo artístico, el círculo era la forma más común en mis imágenes. Del mismo modo, había una gran cantidad de colores, como rojo, amarillo, azul y verde. Todos ellos presentados en tonos brillantes, creando una pieza llena de vida y evocando sentimientos alegres, enérgicos, emocionantes y energizantes.