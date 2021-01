En un intento por mantener el Senado en manos republicanas, el presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, viajará a Georgia el lunes, reportó infobae

Por Redacción Miami Diario

El viaje de Trump se produce después de que sus esfuerzos por revertir su derrota en el estado hayan inyectado incertidumbre en un par de carreras que se consideran demasiado reñidas.

Heading to Georgia now. See you soon! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 4, 2021

“We are not acting to thwart the Democratic process, we are acting to protect it.” @SenRonJohnson — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 4, 2021

“We’ve seen in the last few months, unprecedented amounts of Voter Fraud.” @SenTedCruz True! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 4, 2021

Por su parte, el presidente electo, Joe Biden, también viajará a Georgia para un mitin de último minuto antes de la segunda vuelta de las elecciones del martes, que enfrentará a dos senadores republicanos en ejercicio contra dos aspirantes demócratas.

With just one day to go until the Georgia Senate runoffs, I’m in Atlanta to get out the vote. Tune in. https://t.co/I4MBUj0g3o — Joe Biden (@JoeBiden) January 4, 2021

Si los republicanos Kelly Loeffler y David Perdue defienden con éxito sus escaños, su partido mantendría una mayoría de 52 escaños en los 100 del Senado, lo que les daría poder para bloquear gran parte de la agenda de Biden cuando asuma el cargo el 20 de enero.

One day left, folks. I’m on my way to Georgia to help send @ReverendWarnock and @Ossoff to the Senate. See you soon, Atlanta! — Joe Biden (@JoeBiden) January 4, 2021

Una barrida de los demócratas Raphael Warnock y Jon Ossoff entregaría el control al partido de Biden, ya que la vicepresidenta electa Kamala Harris tendría en sus manos el voto de desempate si la Cámara alta queda 50-50. Eso facilitaría que Biden apruebe más alivio contra el coronavirus y aborde el cambio climático, ya que los demócratas también controlan la Cámara de Representantes.

Georgia — If you haven’t returned your absentee ballot yet, drop it off at a drop box in your county today. If you’re voting in-person tomorrow, make your plan today. Let’s flip the Senate: https://t.co/RIJ1L4juwB — Joe Biden (@JoeBiden) January 4, 2021

Un dato a considerar es que ninguno de los candidatos obtuvo la mayoría en sus elecciones de noviembre, lo que obligó a celebrar una segunda vuelta.

Biden ganó por estrecho margen en Georgia en noviembre, rompiendo años de dominio republicano en el estado. Trump se ha negado a reconocer su derrota y su campaña ha intentado sin éxito revertir los resultados en Georgia y varios otros estados disputados.

Trump presionó el sábado al principal funcionario electoral de Georgia, el secretario de Estado Brad Raffensperger, para “encontrar” suficientes votos para anular su derrota. Los demócratas y expertos electorales afirmaron que los esfuerzos de Trump casi con seguridad infringieron la ley.

No está claro si las acciones de Trump y sus repetidos reclamos de fraude electoral afectarán el resultado de los comicios. Los estrategas de ambos partidos dicen que el resultado dependerá probablemente de cuántos votantes republicanos participen el martes, dada la fuerte participación demócrata en la votación anticipada.

La votación anticipada ha batido récord para una segunda vuelta, con 3 millones de votos ya emitidos. “Estos son números disparatados”, dijo Michael McDonald, profesor de ciencias políticas de la Universidad de Florida que sigue la votación de Georgia.

How can you certify an election when the numbers being certified are verifiably WRONG. You will see the real numbers tonight during my speech, but especially on JANUARY 6th. @SenTomCotton Republicans have pluses & minuses, but one thing is sure, THEY NEVER FORGET! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 4, 2021

La participación de los afroamericanos, fundamental para las posibilidades de los demócratas, ha sido sólida. Aproximadamente un tercio de las papeletas provienen de votantes de esta minoría, frente al 27% de noviembre.

McDonald señaló que “los demócratas necesitan un electorado como este para poder ganar las elecciones”, dijo .

Agregó que es imposible predecir el resultado final y advirtió que la participación de los republicanos el martes podría ser mayor.

