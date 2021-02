Cuando una clínica de vacunación contra el coronavirus en Carolina del Sur presentó fallas en el proceso y dejó a la gente esperando durante horas, el alcalde de la ciudad decidió pedir ayuda a un profesional: un gerente de Chick-fil-A.

El hecho ocurrió cuando un punto de vacunación en Mount Pleasant se atascó, el alcalde Will Haynie hizo lo único que tenía sentido: invitó a un gerente local de Chick-Fil-A al puesto para que ayudara a agilizar el proceso.

La cadena de Atlanta, después de todo, domina el arte del drive-through.

“Hoy hemos pedido ayuda a Jerry Walkowiak, gerente de Chick-Fil-A, después de que un fallo informático haya retrasado el proceso de vacunación en el autoservicio (…) En lugar de limitarse a dar consejos, este vídeo muestra lo que hizo”, señaló.

En el vídeo, Walkowiak se metió de lleno en lo que obviamente era un papel familiar para él: asegurarse de que la gente pasara por la cola de forma rápida y eficiente.

Chic Fil A manager Jerry Walkowiak donating his professional drive thru experience to help our vaccination program in Mt Pleasant today. When you need help, call the pros. pic.twitter.com/63RvcVR8KJ

— Will Haynie (@willhaynie) January 22, 2021