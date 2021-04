Gigantes de San Francisco se apoyó en la labor monticular de Aaron Sánchez, para blanquear 3 a 0 a Marlins de Miami.

Sánchez se apoyó en su compañero Curt Casali, en el desafío celebrado este jueves en el AT&T Park en San Francisco.

Sánchez logró una proeza, al conseguir su quinto blanqueo de forma consecutiva en la Gran Carpa.

Además que la faena la pudo terminar en tiempo récord. El duelo duró 2 horas y 26 minutos.

Los Gigantes de San Francisco se fueron arriba en el marcador en el propio primer inning, con dos outs, ante el zurdo Daniel Castano (0-1). Darin Ruf disparó un doble productor y Casali siguió con un sencillo productor de dos carreras.

A partir de allí Sánchez sintió el respaldo de sus compañeros, para lanzar cinco sólidas entradas, en los que toleró dos hits y recetó un par de ponches sin regalar bases por bolas.

Sánchez contó con un respaldo de su cuerpo de relevista, para así lograr su primera victoria con el uniforme de Gigantes.

Here comes Gregory Santos making his major-league debut to begin the sixth. Giants don't wait around on this stuff. Kid was called up this morning. Aaron Sanchez exits even though he batted in bottom of fifth.

— John Shea (@JohnSheaHey) April 23, 2021