Tras ser objeto de todo tipo de insultos, la modelo Gigi Hadid ha llegado a lo más alto y ha ‘cosido’ muchas bocas.

Lo cierto es que su poder no estaba en su físico. Su poder radica en su fuerza y en querer cambiar las cosas. Hoy todos hablamos de diversidad e inclusión pero hace tan solo unos años el mundo de la moda pensaba de otra manera.

“Si no tuviera el cuerpo que tengo, no tendría la carrera que tengo. Me encanta poder ser sexi. Estoy orgullosa de ello. Lo he dicho antes y espero que todo el mundo llegue a un punto en su vida en el que puedan hablar de cosas que le inspiran, y no sobre cosas que destrozan a otros. Si no quieres formar parte del cambio, al menos, ábrete a él porque está sucediendo de forma irremediable”, dijo, y sus palabras hoy tienen un significado especial.

La modelo ha tenido romances con Cody Simpson, Joe Jonas pero Gigi Hadid cumple hoy 26 años junto a Zayn Malik. Forman una bonita pareja y tienen una niña llamada Khai Apagará las velas de su torta en la cima del éxito. Es una estrella de la moda, las redes sociales y la crónica social. Igual que su hermana, la top Bella Hadid.

Todo empezó en 2013, cuando firmó con la famosa agencia IMG Models y sus contratos para la firma Guess. Aunque, para ser sinceros, hay que remontarse a su más tierna infancia.

Gigi fue modelo con tan solo dos años y quien la descubrió fue Paul Marciano, el jefe de Guess: primero fue imagen de la línea infantil y tras terminar los estudios retomó la relación con la firma en 2012.

En 2014 debutó en la pasarela, primero en Nueva York y lo hizo de la mano de una casa española, Desigual.

Consiguió un éxito inmediato y saltó de las pasarelas a los vídeos musicales, colaborando con estrellas como Cody Simpson y Calvin Harris. También con Zayn Malik… y se convirtieron en pareja.

Fuente: Rtve