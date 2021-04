Luego de parar todas sus actividades por la pandemia del Covid-19, el cantante español David Bisbal retornará a sus actividades, con una serie de conciertos en Estados Unidos.

El español comenzará su tour norteamericano el próximo 30 de septiembre, en Miami, en un espectáculo que se espera será alucinante.

Bisbal ya estuvo en Miami

Hace pocos días el cantante de “Bulería”, estuvo en “La Ciudad del Sol”, en donde intervino en el Latin American Music Awards.

“Fue muy chulo, muy bonito volver de nuevo al escenario, con una producción importante, cantando en vivo y en directo con mi amiga Carrie Underwood, haciéndole el homenaje también a José Luis Rodríguez El Puma, encontrándome de nuevo con muchísimos compañeros”, dijo Bisbal a la revista People.

Indicó que le emocionó estar de nuevo en una tarima y como poco a poco se va volviendo a la normalidad.

“Fue excelente volver a vivir esa emoción y sentir que de alguna manera todo va mejorando, todo se va normalizando”, dijo Bisbal.

Con concierto en Miami, David Bisbal retoma gira en EEUUhttps://t.co/w3AYsrqPNs pic.twitter.com/mV7ZMWTAqb — Sur Florida (@Surfloridanow) April 23, 2021

Pasó tiempo con sus hijos

El cantante indicó que durante la pandemia pudo realizar varias actividades y compartir con sus hijos.

“(La pandemia) me permitió pasar muchísimo más tiempo con mi familia, que hacía muchísimo tiempo que no me quedaba tanto tiempo en casa, con lo cual he podido disfrutar de mis hijos, los he visto crecer”, fueron las palabras del cantante.

Ahora tocará esperar que pases los meses, para volver a disfrutar del espectáculo del cantante español, en todo su esplendor.