Este lunes 13 de julio el gobernador de California, Gavin Newsom, ordenó el cierre de los restaurantes, bares y cines por un período indefinido para combatir el covid-19.

Newsomseñaló a través de su cuenta en la red social Twitter que el coronavirus está aumentando “a tasas alarmantes” y las operaciones en interiores deben cerrar en restaurantes, bodegas, cines, zoológicos y museos.

Además, tuiteó que también se requerirá que cesen las labores en lugares de culto, centros comerciales, salones de belleza, gimnasios y otros sectores no esenciales en 30 condados, incluidos Los Ángeles, Santa Bárbara y Ventura.

“COVID-19 no desaparecerá pronto … hasta que haya una vacuna o una terapia efectiva”, señaló.

Bars must close ALL operations.

CA is now closing indoor operations STATEWIDE for:

NEW: #COVID19 cases continue to spread at alarming rates.

Hay un total de 326.187 casos confirmados de covid-19 en el estado, así como 7,053 muertes por el coronavirus y el número de casos en unidades de cuidados intensivos (UCI) en todo el estado ha visto un aumento del 20% en las últimas dos semanas.

En el condado de Los Ángeles, la tasa de positividad actualmente es del 10% con un registro de más de 3.800 muertes por la pandemia, lo que representa el 54% de los fallecidos estatales de coronavirus.

NEW: As #COVID19 cases and hospitalizations continue to rise, 30 counties will now be required to CLOSE INDOOR OPERATIONS for:

-Fitness Centers

-Places of Worship

-Offices for Non-Critical Sectors

-Personal Care Services

-Hair Salons and Barbershops

-Malls

