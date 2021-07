“Cuando nos enfrentamos a nuestras fuerzas policiales de Florida desplegadas en la frontera sur, aproximadamente el 70% de los que cruzan ilegalmente la frontera dijeron que Florida era su destino final deseado”, dijo Ron DeSantis, Gobernador de Florida.

Los gobernadores republicanos de Texas, Greg Abbott, y Florida, Ron DeSantis, se reunieron el sábado en la frontera sur de Estados Unidos para evaluar los esfuerzos por frenar el ingreso de indocumentados al país, que en su opinión se debe a una política fallida del presidente Joe Biden.

Abbott recibió a su homólogo floridano en la zona fronteriza de Del Rio para examinar la actual situación en relación con la llegada de indocumentados.

DeSantis atendió el llamado de Abbott formulado en el “Pacto de Asistencia para el Manejo de Emergencias”, con el que el gobernador texano solicitó asistencia inmediata para lidiar con el aumento de inmigrantes y detenerlos por violaciones estatales, entre otras medidas.

El gobernador de Florida envió fuerzas de su estado a la frontera de Texas con México para ayudar en los esfuerzos estatales de Texas que se proponen llevar a la cárcel a inmigrantes que recién han cruzado la frontera.

También se ha unido a las severas críticas de los republicanos contra la Administración de Biden por la masiva llegada de indocumentados.

DeSantis ha estado surgiendo como una posible figura para tomar el legado de Donald Trump (2017-2021) para las elecciones presidenciales de 2024.

DeSantis superó incluso al expresidente Trump como potencial candidato presidencial para 2024, según un sondeo hecho por el conservador Centennial Institute.

DeSantis acumuló 74,12 % de la intención de voto mientras que el exmandatario registró 71,43 %.

La encuesta incluyó a 30 posibles aspirantes a la Casa Blanca, tanto del Partido Republicano y como del Demócrata, y sus resultados colocan al senador por Texas Ted Cruz con 42,86 % y al exsecretario de Estado (2018-2021) Mike Pompeo con 39,35 %, en la tercera y cuarta posiciones, respectivamente.

El nombre de Abbott tampoco se descarta. El gobernador texano recibió a finales de junio a Trump en una visita a la frontera y ambos criticaron las órdenes de la Casa Blanca de detener la construcción del muro fronterizo, una obra insignia del anterior gobierno federal republicano.

When confronted by our deployed Florida law enforcement at the southern border, roughly 70% of illegal border crossers said that Florida was their ultimate desired destination. pic.twitter.com/7hZX5j7Kwx

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) July 19, 2021