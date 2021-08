Este martes el gobernador de Florida, Ron DeSantis, hizo entrega de las bonificaciones a los socorristas que participaron en las labores de rescate del Champlain Towers South, en Surfside

El burgomaestre les hizo entrega de un cheque de $1.000 a los bomberos, policías y técnicos de emergencias médicas que estuvieron desde que ocurrió la catástrofe el pasado 24 de junio, en la madrugada.

Durante las labores de rescate de víctimas, que se extendió por 15 días en Champlain Tower South, en Surfside el gobernador había propuesto las bonificaciones, Florida en parte para honrar el trabajo realizaron tanto durante la pandemia del Covid-19, como por las labores que realizaron en Champlain Towers South.

DeSantis durante el acto de entrega de las bonificaciones, indicó que estuvo monitoreando la zona de desastre, en Surfside día y noche pendiente de los reportes sobre el rescate de víctimas.

“Estuve aquí todos los días durante las primeras dos semanas, sé lo duro que trabajó la gente”, dijo DeSantis el martes.

Here at the Grand Beach Hotel in Surfside for a 10:15 Gov DeSantis press conference. Miami-Dade Fire officials and Members of Urban Search and Rescue Task Forces 1 and 2 are gathered in a hotel conference call. We’ve been told the governor will give checks to first responders. pic.twitter.com/AOmxh27EZc

— Martin Vassolo (@martindvassolo) August 10, 2021