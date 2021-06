El Gobernador de Florida, Ron DeSantis felicitó este domingo 20 de junio a los padres en su día.

A través de su cuenta de Instagram publicó lo siguiente: “A todos los padres, que pasen un estupendo día”.

El Día del Padre es una celebración u homenaje dedicada a los padres. En general, la tradición católica europea lo conmemora el 19 de marzo, día de San José, padre adoptivo de Jesús.

Sin embargo, varios países europeos (como Francia o Reino Unido) y la mayoría de países iberoamericanos, adoptaron la fecha estadounidense, por lo que actualmente festejan el Día del Padre el tercer domingo de junio.

To all the dads out there, have a wonderful Father’s Day! https://t.co/RESLcxLn2B

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) June 20, 2021