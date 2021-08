El gobernador de Hawái, David Ige, instó a los residentes y visitantes a restringir los viajes al estado de EE.UU. A actividades comerciales esenciales en medio de un aumento en los casos de COVID-19 en las islas.

El gobernador destacó las restricciones en la capacidad de los restaurantes y el acceso limitado a los autos de alquiler y dijo que aquellos que elijan visitar las islas no podrán disfrutar de unas vacaciones típicas de Hawái.

“No es un buen momento para viajar a las islas”, dijo el lunes el gobernador en una conferencia de prensa.

“Estamos viendo más pacientes con COVID en nuestros hospitales y las UCI se están llenando”, dijo, y agregó que el estado está trabajando para expandir las instalaciones de atención médica.

As we begin our three-day holiday weekend, I ask you to be mindful of the rising COVID-19 cases in our state. We need your help to flatten the curve. We must continue to work together for the health of our community. Enjoy your holiday- wisely and responsibly! pic.twitter.com/pa78CWbbVP

— Governor David Ige (@GovHawaii) August 20, 2021