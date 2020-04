Gobierno de Guaidó alerta que dictadura de Maduro fortalece presencia de Irán en el país con vuelos ilegales

Julio Borges, Comisionado Presidencial para Asuntos Exteriores de Venezuela, alertó sobre el peligro que significa la entrada formal de Irán a Venezuela, asegurando que el pacto con la dictadura de Nicolás Maduro fortalecerá la presencia de grupos irregulares en territorio venezolano.

Esta alianza, según Borges, promoverá la violencia y la desestabilización en la región. El diplomático denunció quince vuelos ilegales entre Caracas y Teherán, dedicados a robustecer la alianza entre los regímenes de ambos países.

El ex presidente de la Asamblea Nacional señaló que “ahora lo que vemos es que Maduro le entrega territorio a Irán; y esto es un riesgo para la paz y seguridad del hemisferio. Tenemos información de que son más de quince vuelos, y que en uno de ellos llegó personal militar de Teherán, la dictadura busca ampliar sus capacidades de inteligencia con el apoyo del régimen iraní”.

Por su parte, el Embajador de Venezuela ante los Estados Unidos, Carlos Vecchio, enfatizó que “no podemos subestimar al régimen de Nicolás Maduro y su vinculación con Irán y grupos terroristas. Por eso hemos insistido en que la dictadura de Maduro es una amenaza para toda la región, incluyendo los Estados Unidos”.

Como se recordará, en octubre de 2019 Borges y Vecchio alertaron durante distintas reuniones con autoridades del Congreso de Estados Unidos y la administración del Presidente Trump, en Washington, sobre los peligrosos vínculos del régimen de Maduro con grupos del terrorismo y el narcotráfico internacional, entre ellos Hezbollah.

MFA @JulioBorges: "We warn about strengthening the alliance between @NicolasMaduro and Tehran. We have information on 15 flights dedicated to increasing the presence of Iranian officials and groups in Venezuela. This is a danger to the peace and security of the region". https://t.co/ymJ5VnxqFm

— CARLOS VECCHIO (@carlosvecchio) April 27, 2020