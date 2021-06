El Departamento de Trabajo de los EE. UU. Junto con el Departamento del Tesoro, el Departamento de Salud y Servicios Humanos y la Oficina de Administración de Personal anunciaron hoy una Solicitud de información para obtener datos sobre una nueva ley que requiere la recopilación y publicación sobre beneficios de la farmacia y costos de medicamentos recetados, incluida la información sobre los elementos de datos que se recopilarán y el impacto asociado en los planes de salud y los emisores. Según una nota de prensa.

Una de las cosas más importantes es que esperan recopilar información sobre el funcionamiento de los planes de salud grupales y los emisores de seguros de salud que ofrecen cobertura de seguro de salud grupal o individual pueden informar los beneficios de farmacia y los costos de medicamentos recetados según las disposiciones de transparencia de la Ley de Asignaciones Consolidadas de 2021.

