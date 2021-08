Tras una breve paralización este viernes el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), reanudó las deportaciones rápidas de personas ilegales.

Familias detenidas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza ( CBP) fueron trasladadas a través de las operaciones aéreas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU (ICE) a sus países de origen, Guatemala, El Salvador y Honduras.

El DHS indicó que el proceso de deportaciones es legal y es esencial, para proteger la frontera estadounidense.

“La Administración Biden-Harris está trabajando para gestionar la migración segura, ordenada y humana en América del Norte y Central, incluso mediante la expansión de las vías legales hacia los Estados Unidos. El DHS expandió recientemente el programa de menores centroamericanos y puso a disposición de los centroamericanos 6,000 visas H-2B”, dijo el organismo en un comunicado.

En el grupo de 106 inmigrantes que estaban en este plan de deportaciones habían 10 niños no acompañados y 32 adultos solteros eran ciudadanos de Nicaragua.

“Este es el octavo grupo de 100 o más inmigrantes encontrados por agentes de la Patrulla Fronteriza del Valle del Río Grande en los cinco días anteriores”, dijo la CBP.

En la Grulla, Texas, observaron a un gran grupo de inmigrantes que caminaban hacia el norte desde el Río Grande.

Yesterday DHS resumed expedited removal flights for certain families who have no legal basis to stay in the U.S. pic.twitter.com/iGUkUBEfhG

— Homeland Security (@DHSgov) July 31, 2021