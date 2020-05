Google le rinde homenaje al 30 aniversario de Pac-Man con un juego desde su doodle

Si hay un juego que es popular en el mundo es Pac-Man, el mismo cumplió hace un par de días su 30 aniversario desde que fue lanzado en Google le hicieron un homenaje.

Desde su doodle la plataforma de búsqueda más grande de Internet habilitó su propio juego de Pac-Man, también como parte de la iniciativa «Stay and Play at Home», Quedate en casa», debido a la pandemia del nuevo coronavirus.

Este videojuego fue inventado por el diseñador de Toru Iwatani de la empresa Namco.

Lo que hizo original al lanzamieneto de Google es que el mapa cambia y entre los obstáculos se puede leer la palabra «Google».

Eso sí, no solo está Pac-Man, sino que motivado a la cuarentena la plataforma ha habilitado otros juegos para que la gente se pueda distraer.

