“Fue sin querer queriendo” o “Se me chispoteó” son algunas frases clásicas de “El Chavo del 8”. Google Maps está lleno de cosas insólitas.

En la actualidad, miles de personas utilizan la aplicación y observan las calles, avenidas, jirones, plazas, bosques, etc., a través del Street View, herramienta con la que puedes visualizar todo lo que quieras, reportó Libero.

También, gracias a su función conocida como Street View, se puede identificar cuáles son las rutas donde hay menos tráfico, cuál es el restaurante más cercano a tu casa, dónde se encuentra mi centro de labores, una institución, etc.

Pero hay algo que tienes que saber en Google Maps. Muchas veces las personas tienden a colocar nombres a diversos lugares, y es el caso de “La vecindad del Chavo del 8”. Si uno tipea el nombre, esto es lo que hallarás.

Aunque la mayoría de usuarios pensaron que encontrarían a los personajes del Chavo, Quico, Ñoño, Popis, la Chilindrina, etc., quedaron decepcionados luego de que Google Maps les mostrara esto.

Si bien uno ubica en el mapa La Vecindad del Chavo del 8, al hacer zoom lo único que verá es un portón de color negro, muy similar al de madera utilizado en la serie. Esta se ubica en México.

No es precisamente la casa de El Chavo del 8, pero la estructura es similar. Recordemos que los programas del comediante Roberto Gómez Bolaños fueron creados en los estudios de Televisa, y no en la calle.

¿Dónde queda la verdadera ‘Vecindad de el chavo del 8’?

El lugar donde vivía el chavo del 8 es uno de los lugares más buscados por todos aquellos viajeros que viajan a la Ciudad de México. Pero a pesar de ello, cuando llegan a este país, no entienden por qué no hay siquiera un museo dedicado a la famosísima serie de televisión que ha marcado a muchas generaciones de latinoamericanos.

No son poco los turistas que visitan México y preguntan dónde se encuentra la vecindad del Chavo del 8. Esa serie, estrenada en la década del 70, con la que todos reímos más de una vez y quizás hasta algún capitulo nos puso tristes también. Sin embargo no dejan de asombrarse cuando se enteran que no existe ya tal lugar.

Los capítulos de ‘El Chavo el 8’ se grabaron en los estudios de Televisa que se encuentran en la Av. Chapultepec 28, Doctores, 06720, Ciudad de México.

Cuentan algunos que la escenografía original está guardada parte en los almacenes de Televisa y parte en la casa de Chespirito.