Google ha presentado su revisión anual “Year in Search”, que ofrece información sobre los términos más buscados en todo el mundo.

Cada año, el informe capta nuestras preguntas más urgentes, los mayores temores y los acontecimientos que llamaron nuestra atención, pero la edición de 2020 es quizás un poco más predecible que la mayoría.

No será una sorpresa para nadie que las clasificaciones de este año estén dominadas por la pandemia, ya sea directamente o por medio de un representante. “Coronavirus” encabeza la clasificación general, mientras que “Actualización de coronavirus” y “Síntomas de coronavirus” ocupan el séptimo y octavo lugar respectivamente.

Los cierres nacionales generalizados también dieron lugar a un aumento masivo de las búsquedas relacionadas con el trabajo a distancia y la educación en el hogar, como se pone de relieve con “Zoom” en la cuarta posición y “Google Classroom” en la décima.

Esta sería la clasificación general de términos más buscados en Google en el mundo en 2020:

1) Coronavirus

2) Election results

3) Kobe Bryant

4) Zoom

5) IPL

6) India vs New Zealand

7) Coronavirus update

8) Coronavirus symptoms

9) Joe Biden

10) Google Classroom

-Lo más buscado en Google en 2020 en cuanto a noticias de actualidad:

1) Coronavirus

2) Election results

3) Iran

4) Beirut

5) Hantavirus

6) Stimulus checks

7) Unemployment

8) Tesla stock

9) Bihar election result

10) Black Lives Matter

-Los actores y actrices más buscados:

1) Tom Hanks

2) Joaquin Phoenix

3) Amitabh Bachchan

4) Ricky Gervais

5) Jada Pinkett Smith

6) Justin Hartley

7) Lea Michele

8) Eleazar Gómez

9) Ansel Elgort

10) Михаил Ефремов

-Películas más buscadas:

1) Parasite

2) 1917

3) Black Panther

4) 365 Dni

5) Contagion

6) Tenet

7) Enola Holmes

8) Harley Quinn: Birds of Prey

9) Mulan

10) Jojo Rabbit

-Personalidades más buscadas:

1) Joe Biden

2) Kim Jong Un

3) Boris Johnson

4) Kamala Harris

5) Tom Hanks

6) Jacob Blake

7) Kanye West

8) Ghislaine Maxwell

9) August Alsina

10) Ryan Newman

-Los atletas y deportistas más buscados:

1) Ryan Newman

2) Michael Jordan

3) Tyson Fury

4) Tom Brady

5) Mike Tyson

6) Luis Suárez

7) Alex Zanardi

8) Delonte West

9) Drew Brees

10) Thiago Silva

-Los conciertos más buscados:

1) Together At Home concert

2) Fire Fight Australia concert

3) Garth Brooks drive in concert

4) Travis Scott Fortnite concert

5) BTS online concert

6) iHeartRadio concert

7) Andrea Bocelli concert

8) Elton John concert

9) Meerkat Music Take That concert

10) Metallica drive in concert

-Los juegos más buscados:

1) Among Us

2) Fall Guys: Ultimate Knockout

3) Valorant

4) Genshin Impact

5) The Last of Us 2

6) Ghost of Tsushima

7) FIFA 21

8) Animal Crossing

9) Call of Duty: Warzone

10) ドラクエ ウォーク

-Personas que fallecieron en 2020 más buscadas:

1) Kobe Bryant

2) Naya Rivera

3) Chadwick Boseman

4) Sushant Singh Rajput

5) George Floyd

6) 三浦春馬

7) Caroline Flack

8) Diego Maradona

9) Sean Connery

10) Eddie Van Halen

