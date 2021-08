El Heat de Miami acaba de ejercer su opción de equipo sobre el jugador Goran Dragic por lo que el armador permanecerá en el equipo un año más con un salario de $19.4 millones.

El anuncio lo hizo la franquicia de Miami este domingo 1 de agosto horas antes de la fecha límite (5 p.m.) para ser declarado agente libre, reportó NBA Maniacs.

La temporada pasada Goran Dragic apareció con el quinteto de la Capital del Sol en 50 juegos (11 como abridor) y promedió 13.4 puntos, 4.4 asistencias, 3.4 rebotes y 26.7 minutos Disparó para un 43.2 por ciento desde el campo (37.3% en triples).

OFFICIAL: The Miami HEAT have exercised their team option on Goran Dragić.

