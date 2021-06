Disney’s Animal Kingdom no solo ofrece experiencias encantadoras como Avatar Flight of Passage en Pandora, A Celebration of Festival of the Lion King y la pintoresca Discovery Island, sino que acerca a los visitantes a una amplia variedad de vida salvaje como ver gorilas.

Y, esta semana, algunos de sus visitantes obtuvieron más emoción de la que esperaban mientras paseaban por Gorilla Falls Exploration Trail, reportó Insidethemagic.

Ubicado en la zona de África, el sendero de exploración Gorilla Falls ofrece a los visitantes la oportunidad de «saludar a un grupo de gorilas residentes».

Comprometidos con las prácticas de conservación, quienes visitan la experiencia de los gorilas de Disney, pueden aprender más sobre los primates más grandes del mundo en un hábitat «natural» real.

Ciertamente esta semana algunas personas pudieron ver mucha más acción en la experiencia con los gorilas de Animal Kingdom, cuando el grupo de primates descubrió que «algo» más había logrado ingresar a su recinto.

De alguna manera, una serpiente se había perdido en su casa y los gorilas estaban más que curiosos por descubrir por qué este polizón estaba en su hábitat.

En un TikTok ahora viral de Bearded Kraken (@silkystrokesurvivor), el momento con los animales exóticos fue capturado en un especial de dos partes:

El video, que ha sido visto hasta el momento casi cinco millones de veces, muestra a un gorila joven sentado ociosamente en la ventana de vidrio cuando algo llama su atención.

Da vueltas lentamente, sin estar muy seguro de lo que se esconde en la paja en la esquina de su casa. Poco después, otro gorila se acerca para unirse a la búsqueda y es entonces cuando estalla el caos.

El pequeño reptil era demasiado rápido para los gorilas, pero eso no impidió que toda la tropa, incluido lo que parece ser el lomo plateado, se apiñara alrededor de la serpiente.

En el video, se escucha a un miembro del parque decir que “al igual que los humanos, nuestros gorilas sienten mucha curiosidad por lo que sucede en su hábitat”. Se sabe que los gorilas son especies de animales salvajes increíblemente inteligentes.

La rápida explicación del miembro de la atracción de gorilas muestra cómo Disney ofrece constantemente a los visitantes la mejor experiencia educativa sin importar cuán sorprendentes sean los eventos.

Poco después se publicó un segundo video que muestra a los gorilas acercándose aún más al reptil.