La presentación del informe que se hará al Comité de Inteligencia del Senado de Estados Unidos sobre estas actividades aéreas no identificadas representa una esperanza para quienes creen en que los ovnis visitan la Tierra desde hace muchos siglos.

Se les solía llamar ‘Objetos Voladores No Identificados’ ( Ovnis o UFO, en inglés), ahora se les denomina, ‘Fenómenos Aéreos No Identificados’, pero se tratan básicamente de lo mismo: inexplicables y veloces aparatos que muchos han visto surcando los cielos y que no tienen una explicación en este mundo.

La esperada presentación al Comité de Inteligencia del Senado del informe del Pentágono sobre estas actividades, se hará en cumplimiento con lo establecido en la ley de presupuesto de Defensa de este año.

El Grupo de Tarea de Establecimiento de Fenómenos Aéreos No Identificados funciona en una pequeña oficina de cuya existencia informó el Pentágono a mediados del año pasado, que fue creada para “detectar, analizar y catalogar fenómenos aéreos no identificados que puedan significar amenaza para la seguridad nacional”.

Muchos se ha hablado de vida extraterrestre en la ficción, desde La Guerra de los Mundos de HG Wells hasta los Expedientes Secretos X, entre otra multitud de films que despiertan la imaginación y la curiosidad por saber si realmente estamos solos en el vasto universo.

El tema siempre será objeto de polémica, existe una corriente que no cree nada de eso que se contrapone con otros que no solo piensan que hay vida extraterrestre sino que además afirman que viven entre nosotros y que también existe la abducción alienígena. Inclusive la cantante Demi Lovato asegura haber sido testigo de avistamientos y contacto con extraterrestres.

The US Navy photographed and filmed “pyramid” shaped UFOs and “spherical” advanced transmedium vehicles; here is that footage.

Please visit my Instagram and https://t.co/5JMYxoo9sI to read all the details that I can share at this time.

