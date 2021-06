Veintidós restaurantes Chick-fil-A del sur de la Florida están buscando cubrir más de 200 puestos vacantes, que van desde Team Members hasta posiciones de liderazgo tales como director de operaciones y director de márketing.

Los restaurantes participantes llevarán a cabo una jornada de contratación el día viernes, 25 de junio, entre las 11 a.m. – 7 p.m. Cualquier aspirante que visite un restaurante participante durante el evento recibirá una aplicación y será entrevistado en ese mismo instante.

Chick-fil-A es conocida por contratar, desarrollar y retener a los mejores talentos y por brindar un ambiente de trabajo positivo para personas de todas las edades y todos los orígenes. Trabajar en esta cadena representa oportunidades de trabajo en equipo y de desarrollo de liderazgo en un ambiente en constante crecimiento.

Cada restaurante ofrece salarios y beneficios competitivos, oportunidades de crecimiento de liderazgo, becas universitarias y tutoría de parte del propietario del restaurante. En el año 2021, también otorgó $150,000 en becas universitarias a 60 Team Members de sus restaurantes en el área del sur de la Florida.

Como parte de la expansión y el crecimiento continuos de Chick-fil-A en el sur de la Florida, se han abierto cuatro nuevos restaurantes en el área del Gran Miami en los últimos cinco años. Además de aportar nuevos puestos de trabajo, muchos restaurantes brindan apoyo a organizaciones locales sin fines de lucro, incluyendo el patrocinio del evento anual de las Olimpíadas Especiales en el sur de la Florida.

“Estamos muy contentos de dar la bienvenida a los nuevos Team Members al equipo en el sur de la Florida,” señaló Jude Hodges, operador del restaurante local en Miramar. “Invitamos a todos los buscadores de empleo a salir y conocer más sobre los beneficios únicos que ofrecemos a nuestros Team Members.”

Dónde acudir

El gran evento de contratación el 25 de junio se realizará en los siguientes restaurantes. Se pondrán en práctica ciertos protocolos para ayudar a proteger a los aspirantes y a los Team Member.

Broward Mall – Dadeland Mall

8000 W Broward Blvd Ste 5005 7535 N Kendall Dr Ste 1440A

Plantation, FL 33388 Miami, FL 33156

Davie North – Doral

1900 S University Dr 3995 NW 107th Ave

Davie, FL 33324 Doral, FL 33178

Flagler Park – Miami Lakes

9301 W Flagler St 16100 NW 57th Ave

Miami, FL 33174 Miami, FL 33014

Pines and Flamingo – The Fountains of Miramar

12203 Pines Blvd 3211 SW 160th Ave

Pembroke, FL 33026 Miramar, FL 33027

Weston – Aventura In-Line

15990 SW 41st St 19293 NE 8th Court

Davie, FL 33331 Miami, FL 33179

Hillsboro and Powerline – Kendall

3648 W Hillsboro Blvd 12100 SW 88th St

Deerfield Beach, FL 33442 Miami, FL 33186

Coconut Creek – Lauderhill

4670 N State Road 7 8190 W Commercial Blvd

Coconut Creek, FL 33073 Tamarac, FL 33351

Coral Springs – Fort Lauderdale

1341 N University Dr 2650 N Federal Hwy

Coral Spring, FL 33071 Fort Lauderdale, FL 33306

Pompano Beach – Sawgrass Square

2250 N Federal Hwy 12600 W Sunrise Blvd

Pompano, FL 33062 Sunrise, FL 33323

Hialeah Westland – River Landing

1600 W 49th St 1410 NW North River Drive

Hialeah, FL 33012 Miami, FL 33125

Pembroke Lakes Mall – Davie South

11401 Pines Blvd Ste 466 5700 S University Dr

Pembroke Pines, FL 33026 Davie, FL 33328

Si estás en la búsqueda de empleo, esta es una excelente oportunidad. Acércate al restaurante Chick-fil-A que más te convenga y mucha suerte.