Aunque todavía restaban dos meses para su realización, la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) anunció este miércoles la cancelación del Gran Premio de Japón de Fórmula Uno.

La carrera que sería número 17 del calendario 2021 de la máxima categoría del automovilismo, se tenía pensado disputar del 8 al 10 de octubre, en Suzuka.

Este aplazamiento se debió a los altos casos de Covid-19, que ha habido en el país en los últimos días.

BREAKING: The 2021 Japanese Grand Prix has been cancelled

速報:2021日本グランプリ中止#JapaneseGP 🇯🇵 #F1 pic.twitter.com/LtdJtiYY2E

— Formula 1 (@F1) August 18, 2021