Un Grand Slam en la cuarta entrada del primera base CJ Cron encaminaron a Rockies de Colorado, a obtener una contundente victoria este domingo ante Marlins de Miami, con score de 13 a 8.

El inicialista despachó el cuadrangular con las bases llenas, en la cuarta entrada, ante los envíos de Sean Guether.

Cron, quien conectó el estacazo de vuelta completa hacía el jardín izquierdo del Coors Field, llegó a 18 jonrones en la zafra y 54 carreras remolcadas.

Game of Crons!@CCron24 becomes the first Rockie to hit 3 grand slams in a single season 👏👏👏 pic.twitter.com/BCTsKYdu7G

— Colorado Rockies (@Rockies) August 8, 2021