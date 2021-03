Un caos se vivió este miércoles, en el centro de vacunación contra el Covid-19 en el Miami-Dade College.

Largas filas de carros y de peatones se vieron desde tempranas horas de la mañana, en el recinto que fue designado para colocar la vacuna para prevenir el virus que causó caos en el 2020.

Según las autoridades estatales estaban revisando la situación, porque supuestamente el sitio estaba destinado para la vacunación de personas mayores de 65 años.

La misma situación había ocurrido el martes, cuando un gran grupo de personas, se apostaron en el Miami-Dade College, para recibir su dosis de v vacuna Johnson & Johnson.

Pero el personal sanitario informó a las 10:00 que la cantidad de dosis que tenían estipuladas habían caducado.

Desde el fin de semana pasado, el gobierno de Florida ante la poca afluencia de personas decidió ampliar el proceso de vacunación a cualquier persona que las recibiera, independientemente de su edad.

Esto trajo como consecuencia el desorden y la desorganización en los centros de salud, de la región.

